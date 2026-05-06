Handel in Zürich: SLI schlussendlich mit Zuschlägen

Am Mittwoch sprang der SLI via SIX schlussendlich um 1,82 Prozent auf 2 132,27 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,925 Prozent höher bei 2 113,43 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 094,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 151,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 110,96 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 1,28 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 2 067,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2026, notierte der SLI bei 2 154,32 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 06.05.2025, einen Wert von 1 983,29 Punkten auf.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 0,870 Prozent nach. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Richemont (+ 6,17 Prozent auf 155,75 CHF), Sonova (+ 4,93 Prozent auf 183,00 CHF), Holcim (+ 4,25 Prozent auf 74,10 CHF), VAT (+ 3,68 Prozent auf 620,40 CHF) und Galderma (+ 3,45 Prozent auf 170,95 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Alcon (-10,96 Prozent auf 51,84 CHF), Logitech (-0,40 Prozent auf 79,82 CHF), Swisscom (+ 0,30 Prozent auf 671,00 CHF), Lonza (+ 0,69 Prozent auf 493,60 CHF) und Roche (+ 1,07 Prozent auf 321,90 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 7 985 104 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 274,995 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 6,01 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at