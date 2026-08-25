Handel in Zürich: SLI schwächelt zum Start

Der SLI gibt seine Gewinne vom Vortag am Dienstagmorgen wieder ab.

Der SLI gibt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,01 Prozent auf 2 314,07 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,183 Prozent auf 2 318,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 314,36 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 2 313,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 318,59 Punkten lag.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 2 276,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 144,98 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 25.08.2025, den Stand von 2 018,44 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 7,58 Prozent zu. Bei 2 352,31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 1,49 Prozent auf 78,98 CHF), VAT (+ 1,36 Prozent auf 611,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,05 Prozent auf 79,00 CHF), Galderma (+ 0,85 Prozent auf 172,05 CHF) und Lonza (+ 0,68 Prozent auf 591,80 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Amrize (-1,19 Prozent auf 35,82 CHF), Richemont (-0,93 Prozent auf 186,45 CHF), Geberit (-0,55 Prozent auf 576,60 CHF), Straumann (-0,54 Prozent auf 92,40 CHF) und Lindt (-0,43 Prozent auf 9 205,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die Amrize-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 137 263 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 319,028 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at