Handel in Zürich: SLI startet in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in Zürich morgens.

Am Donnerstag gewinnt der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,52 Prozent auf 2 232,04 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,495 Prozent auf 2 231,49 Punkte an der Kurstafel, nach 2 220,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 228,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 232,12 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 0,290 Prozent. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 2 304,26 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, bei 2 214,14 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 17.09.2025, den Stand von 1 983,08 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,77 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Helvetia Baloise (+ 3,37 Prozent auf 221,00 CHF), Sonova (+ 1,64 Prozent auf 236,20 CHF), Galderma (+ 1,49) Prozent auf 156,35 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,15 Prozent auf 79,16 CHF) und Logitech (+ 1,14 Prozent auf 83,28 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Alcon (-0,73 Prozent auf 54,70 CHF), Roche (-0,58 Prozent auf 360,40 CHF), Givaudan (-0,25 Prozent auf 3 236,00 CHF), Amrize (-0,22 Prozent auf 32,22 CHF) und Partners Group (+ 0,19 Prozent auf 620,60 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 304 358 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 303,309 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at