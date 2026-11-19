Der SLI steigt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,22 Prozent auf 2 393,92 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2 394,85 Zählern und damit 0,258 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 388,69 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 392,69 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 396,35 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,54 Prozent nach unten. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 19.10.2026, den Wert von 2 306,32 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 2 303,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der SLI auf 2 020,31 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11,29 Prozent aufwärts. Bei 2 443,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit VAT (+ 2,44 Prozent auf 537,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,00 Prozent auf 69,34 CHF), Logitech (+ 1,96 Prozent auf 86,34 CHF), Richemont (+ 1,57 Prozent auf 178,20 CHF) und Sandoz (+ 1,15 Prozent auf 82,44 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Novartis (-1,87 Prozent auf 129,02 CHF), Nestlé (-0,90 Prozent auf 85,26 CHF), Lindt (-0,71 Prozent auf 8 410,00 CHF), Swiss Re (-0,47 Prozent auf 149,35 CHF) und Swisscom (-0,35 Prozent auf 715,00 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 231 604 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 349,157 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,71 erwartet. Mit 7,23 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at