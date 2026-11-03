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SLI-Marktbericht 03.11.2026 15:58:51

Handel in Zürich: SLI verbucht Abschläge

Handel in Zürich: SLI verbucht Abschläge

Der SLI kommt heute nicht vom Fleck.

Am Dienstag verbucht der SLI um 15:42 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,03 Prozent auf 2 379,98 Punkte. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,532 Prozent tiefer bei 2 368,07 Punkten, nach 2 380,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 2 388,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 364,36 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 2 210,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, betrug der SLI-Kurs 2 297,51 Punkte. Der SLI lag vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 2 008,52 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,65 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 388,64 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,43 Prozent auf 72,36 CHF), VAT (+ 1,31 Prozent auf 572,00 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,91 Prozent auf 221,60 CHF), Holcim (+ 0,79 Prozent auf 71,66 CHF) und Swisscom (+ 0,71 Prozent auf 705,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Geberit (-2,11 Prozent auf 576,60 CHF), Sonova (-1,89 Prozent auf 279,80 CHF), Logitech (-1,73 Prozent auf 77,16 CHF), Alcon (-1,52 Prozent auf 59,50 CHF) und Givaudan (-1,20 Prozent auf 3 952,00 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 584 532 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 351,228 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 77,28 -1,88% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 68,76 6,37% Alcon AG
Amrize 39,01 4,28% Amrize
Geberit AG (N) 640,00 2,56% Geberit AG (N)
Givaudan AG 4 427,00 3,46% Givaudan AG
Helvetia Baloise Holding AG 246,20 1,90% Helvetia Baloise Holding AG
Holcim AG 80,66 4,32% Holcim AG
Logitech S.A. 90,14 8,42% Logitech S.A.
Partners Group AG 748,40 5,05% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 429,00 1,41% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sonova AG 314,60 3,11% Sonova AG
Swiss Re AG 169,70 2,35% Swiss Re AG
Swisscom AG 777,50 2,30% Swisscom AG
UBS 44,91 4,88% UBS
VAT 589,60 -4,13% VAT

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