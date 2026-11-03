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|SLI-Marktbericht
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03.11.2026 15:58:51
Handel in Zürich: SLI verbucht Abschläge
Am Dienstag verbucht der SLI um 15:42 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,03 Prozent auf 2 379,98 Punkte. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,532 Prozent tiefer bei 2 368,07 Punkten, nach 2 380,73 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 2 388,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 364,36 Punkten verzeichnete.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 2 210,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, betrug der SLI-Kurs 2 297,51 Punkte. Der SLI lag vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 2 008,52 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,65 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 388,64 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern markiert.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,43 Prozent auf 72,36 CHF), VAT (+ 1,31 Prozent auf 572,00 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,91 Prozent auf 221,60 CHF), Holcim (+ 0,79 Prozent auf 71,66 CHF) und Swisscom (+ 0,71 Prozent auf 705,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Geberit (-2,11 Prozent auf 576,60 CHF), Sonova (-1,89 Prozent auf 279,80 CHF), Logitech (-1,73 Prozent auf 77,16 CHF), Alcon (-1,52 Prozent auf 59,50 CHF) und Givaudan (-1,20 Prozent auf 3 952,00 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 584 532 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 351,228 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|77,28
|-1,88%
|Alcon AG
|68,76
|6,37%
|Amrize
|39,01
|4,28%
|Geberit AG (N)
|640,00
|2,56%
|Givaudan AG
|4 427,00
|3,46%
|Helvetia Baloise Holding AG
|246,20
|1,90%
|Holcim AG
|80,66
|4,32%
|Logitech S.A.
|90,14
|8,42%
|Partners Group AG
|748,40
|5,05%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|429,00
|1,41%
|Sonova AG
|314,60
|3,11%
|Swiss Re AG
|169,70
|2,35%
|Swisscom AG
|777,50
|2,30%
|UBS
|44,91
|4,88%
|VAT
|589,60
|-4,13%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 418,21
|1,85%
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