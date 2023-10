Handel in Zürich: SLI verbucht Gewinne

Der SLI legt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 1,43 Prozent auf 1 713,01 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,858 Prozent auf 1 703,30 Punkte an der Kurstafel, nach 1 688,81 Punkten am Vortag.

Bei 1 702,98 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 713,77 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, lag der SLI bei 1 726,53 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 10.07.2023, bei 1 713,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.10.2022, wies der SLI einen Wert von 1 541,11 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 stieg der Index bereits um 1,90 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 631,90 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell ams (+ 3,94 Prozent auf 3,93 CHF), Richemont (+ 3,42 Prozent auf 113,40 CHF), VAT (+ 3,17 Prozent auf 325,00 CHF), Holcim (+ 2,67 Prozent auf 57,74 CHF) und Givaudan (+ 2,55 Prozent auf 2 900,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Lonza (-0,49 Prozent auf 426,90 CHF), Sandoz (-0,48 Prozent auf 25,12 CHF), Roche (+ 0,36 Prozent auf 251,75 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,38 Prozent auf 264,00 CHF) und Swisscom (+ 0,41 Prozent auf 545,20 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 096 353 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 271,193 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,31 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,94 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at