Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|SLI-Performance im Fokus
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17.04.2026 09:29:15
Handel in Zürich: SLI zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester
Um 09:11 Uhr legt der SLI im SIX-Handel um 0,19 Prozent auf 2 126,14 Punkte zu. In den Handel ging der SLI 0,137 Prozent höher bei 2 125,00 Punkten, nach 2 122,09 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 127,44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 124,44 Zählern.
So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,51 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 17.03.2026, bei 2 056,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 2 173,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, lag der SLI noch bei 1 873,20 Punkten.
Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,15 Prozent. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.
Tops und Flops im SLI aktuell
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 1,51 Prozent auf 566,40 CHF), Richemont (+ 1,01 Prozent auf 154,85 CHF), Sika (+ 0,86 Prozent auf 151,90 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,83 Prozent auf 219,80 CHF) und Partners Group (+ 0,81 Prozent auf 925,60 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Geberit (-1,40 Prozent auf 534,40 CHF), Amrize (-0,91 Prozent auf 44,75 CHF), Sandoz (-0,64 Prozent auf 64,90 CHF), Lindt (-0,29 Prozent auf 10 140,00 CHF) und Holcim (-0,22 Prozent auf 71,56 CHF).
Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 053 799 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 273,340 Mrd. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der SLI-Titel
Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,75 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|49,13
|1,47%
|Geberit AG (N)
|608,00
|3,58%
|Helvetia Baloise Holding AG
|240,80
|2,38%
|Holcim AG
|79,90
|3,23%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|11 170,00
|0,63%
|Partners Group AG
|1 034,00
|4,47%
|Richemont
|172,85
|4,54%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|346,14
|2,10%
|Sandoz
|72,02
|2,56%
|Sika AG
|170,25
|4,83%
|Swiss Re AG
|142,45
|0,42%
|UBS
|37,11
|2,03%
|VAT
|639,40
|6,21%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|606,00
|0,23%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 167,65
|2,15%
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