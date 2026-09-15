Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|SLI-Kursverlauf
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15.09.2026 17:58:51
Handel in Zürich: SLI zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone
Der SLI notierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,57 Prozent leichter bei 2 211,36 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 207,09 Zählern und damit 0,766 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 224,12 Punkte).
Der SLI verzeichnete bei 2 189,31 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 216,08 Einheiten.
SLI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 2 318,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, notierte der SLI bei 2 198,27 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 15.09.2025, einen Stand von 2 007,72 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,81 Prozent aufwärts. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Swisscom (+ 2,05 Prozent auf 673,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,64 Prozent auf 76,68 CHF), Zurich Insurance (+ 1,14 Prozent auf 600,80 CHF), Swiss Re (+ 1,12 Prozent auf 140,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,93 Prozent auf 218,20 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen UBS (-3,39 Prozent auf 41,86 CHF), Partners Group (-2,56 Prozent auf 625,00 CHF), Julius Bär (-2,29 Prozent auf 72,60 CHF), Richemont (-1,85 Prozent auf 169,85 CHF) und Nestlé (-1,65 Prozent auf 77,89 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 7 856 798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 290,528 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus
Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,12 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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