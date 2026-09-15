Handel in Zürich: SLI zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone

So bewegte sich der SLI zum Handelsende.

Der SLI notierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,57 Prozent leichter bei 2 211,36 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 207,09 Zählern und damit 0,766 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 224,12 Punkte).

Der SLI verzeichnete bei 2 189,31 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 216,08 Einheiten.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 2 318,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, notierte der SLI bei 2 198,27 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 15.09.2025, einen Stand von 2 007,72 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,81 Prozent aufwärts. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Swisscom (+ 2,05 Prozent auf 673,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,64 Prozent auf 76,68 CHF), Zurich Insurance (+ 1,14 Prozent auf 600,80 CHF), Swiss Re (+ 1,12 Prozent auf 140,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,93 Prozent auf 218,20 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen UBS (-3,39 Prozent auf 41,86 CHF), Partners Group (-2,56 Prozent auf 625,00 CHF), Julius Bär (-2,29 Prozent auf 72,60 CHF), Richemont (-1,85 Prozent auf 169,85 CHF) und Nestlé (-1,65 Prozent auf 77,89 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 7 856 798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 290,528 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,12 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at