Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|SLI-Marktbericht
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02.07.2026 17:58:45
Handel in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen
Am Donnerstag notierte der SLI via SIX schlussendlich 1,66 Prozent stärker bei 2 304,74 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,059 Prozent auf 2 268,55 Punkte an der Kurstafel, nach 2 267,21 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2 266,18 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 307,45 Zähler.
SLI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 1,52 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 135,48 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 2 067,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, wurde der SLI mit 1 969,26 Punkten gehandelt.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 7,15 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 307,45 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Roche (+ 3,86 Prozent auf 341,50 CHF), Sonova (+ 3,11 Prozent auf 202,00 CHF), Holcim (+ 2,91 Prozent auf 74,88 CHF), Julius Bär (+ 2,86 Prozent auf 71,84 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 2,60 Prozent auf 205,50 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil VAT (-2,71 Prozent auf 689,60 CHF), Straumann (-2,49 Prozent auf 105,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,46 Prozent auf 84,92 CHF), Logitech (-0,73 Prozent auf 76,32 CHF) und Richemont (+ 0,05 Prozent auf 182,80 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 5 585 949 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 287,618 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,72 erwartet. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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