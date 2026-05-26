ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Index-Performance
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26.05.2026 17:58:55
Handel in Zürich: SLI zum Handelsende auf grünem Terrain
Am Dienstag legte der SLI via SIX zum Handelsende um 0,39 Prozent auf 2 153,25 Punkte zu. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,959 Prozent stärker bei 2 165,56 Punkten, nach 2 144,98 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 2 167,32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 152,67 Punkten lag.
So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, mit 2 105,69 Punkten bewertet. Der SLI stand vor drei Monaten, am 26.02.2026, bei 2 205,77 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 26.05.2025, bei 2 008,41 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,106 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.
Die Tops und Flops im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Julius Bär (+ 2,97 Prozent auf 65,26 CHF), Holcim (+ 2,14 Prozent auf 75,42 CHF), Sika (+ 1,77 Prozent auf 149,60 CHF), Amrize (+ 1,56 Prozent auf 39,64 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,34 Prozent auf 84,92 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Lindt (-2,17 Prozent auf 9 225,00 CHF), Swisscom (-1,18 Prozent auf 671,00 CHF), Roche (-0,99 Prozent auf 331,20 CHF), Novartis (-0,85 Prozent auf 118,44 CHF) und Sonova (-0,67 Prozent auf 207,80 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 633 677 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 291,654 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,54 erwartet. Mit 5,73 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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