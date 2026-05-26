ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 26.05.2026 17:58:55

Handel in Zürich: SLI zum Handelsende auf grünem Terrain

Handel in Zürich: SLI zum Handelsende auf grünem Terrain

Der SLI entwickelte sich zum Handelsschluss positiv.

Am Dienstag legte der SLI via SIX zum Handelsende um 0,39 Prozent auf 2 153,25 Punkte zu. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,959 Prozent stärker bei 2 165,56 Punkten, nach 2 144,98 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 2 167,32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 152,67 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, mit 2 105,69 Punkten bewertet. Der SLI stand vor drei Monaten, am 26.02.2026, bei 2 205,77 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 26.05.2025, bei 2 008,41 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,106 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Julius Bär (+ 2,97 Prozent auf 65,26 CHF), Holcim (+ 2,14 Prozent auf 75,42 CHF), Sika (+ 1,77 Prozent auf 149,60 CHF), Amrize (+ 1,56 Prozent auf 39,64 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,34 Prozent auf 84,92 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Lindt (-2,17 Prozent auf 9 225,00 CHF), Swisscom (-1,18 Prozent auf 671,00 CHF), Roche (-0,99 Prozent auf 331,20 CHF), Novartis (-0,85 Prozent auf 118,44 CHF) und Sonova (-0,67 Prozent auf 207,80 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 633 677 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 291,654 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,54 erwartet. Mit 5,73 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

mehr Nachrichten