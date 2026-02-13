Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart auf grünem Terrain

Das macht der SLI am fünften Tag der Woche.

Im SLI geht es im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,51 Prozent aufwärts auf 2 154,54 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,324 Prozent auf 2 150,57 Punkte an der Kurstafel, nach 2 143,62 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2 149,74 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 155,91 Zähler.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 0,171 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 160,96 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, bei 2 074,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, wurde der SLI mit 2 121,57 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 0,166 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 185,70 Punkte. Bei 2 099,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Lonza (+ 3,09 Prozent auf 513,40 CHF), VAT (+ 2,28 Prozent auf 506,00 CHF), Zurich Insurance (+ 1,93 Prozent auf 559,20 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,88 Prozent auf 194,90 CHF) und Logitech (+ 1,77 Prozent auf 67,86 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Sonova (-1,42 Prozent auf 198,05 CHF), Sandoz (-1,06 Prozent auf 65,10 CHF), Straumann (-0,61 Prozent auf 97,90 CHF), Sika (-0,61 Prozent auf 155,65 CHF) und Roche (-0,50 Prozent auf 357,90 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 419 329 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 310,689 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,53 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at