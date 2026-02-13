Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|SLI-Marktbericht
|
13.02.2026 09:29:16
Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart auf grünem Terrain
Im SLI geht es im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,51 Prozent aufwärts auf 2 154,54 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,324 Prozent auf 2 150,57 Punkte an der Kurstafel, nach 2 143,62 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2 149,74 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 155,91 Zähler.
SLI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 0,171 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 160,96 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, bei 2 074,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, wurde der SLI mit 2 121,57 Punkten gehandelt.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 0,166 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 185,70 Punkte. Bei 2 099,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Lonza (+ 3,09 Prozent auf 513,40 CHF), VAT (+ 2,28 Prozent auf 506,00 CHF), Zurich Insurance (+ 1,93 Prozent auf 559,20 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,88 Prozent auf 194,90 CHF) und Logitech (+ 1,77 Prozent auf 67,86 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Sonova (-1,42 Prozent auf 198,05 CHF), Sandoz (-1,06 Prozent auf 65,10 CHF), Straumann (-0,61 Prozent auf 97,90 CHF), Sika (-0,61 Prozent auf 155,65 CHF) und Roche (-0,50 Prozent auf 357,90 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 419 329 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 310,689 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,53 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Sika AG
|
13.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel: SLI mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Aufschläge in Zürich: So steht der SMI aktuell (finanzen.at)
|
13.02.26
|Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
13.02.26
|SMI-Handel aktuell: SMI-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
12.02.26
|SMI aktuell: Anleger lassen SMI zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
11.02.26