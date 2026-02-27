Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart auf grünem Terrain

Am Freitagmorgen geht es für den SLI erneut nach oben.

Um 09:11 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,36 Prozent auf 2 213,70 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zuvor eröffnete der Index bei 2 210,81 Zählern und damit 0,228 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 205,77 Punkte).

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 210,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 215,85 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 0,864 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 27.01.2026, bei 2 139,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.11.2025, wies der SLI einen Stand von 2 076,80 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 27.02.2025, den Stand von 2 107,37 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,92 Prozent zu. Bei 2 217,59 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Swiss Re (+ 3,97 Prozent auf 136,25 CHF), Alcon (+ 1,38 Prozent auf 67,68 CHF), Sika (+ 1,08 Prozent auf 159,15 CHF), Novartis (+ 1,03 Prozent auf 129,42 CHF) und Roche (+ 0,91 Prozent auf 366,90 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Partners Group (-2,29 Prozent auf 855,20 CHF), Lindt (-2,03 Prozent auf 12 540,00 CHF), Sandoz (-1,85 Prozent auf 69,04 CHF), Holcim (-1,39 Prozent auf 70,90 CHF) und Richemont (-0,74 Prozent auf 161,50 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 804 837 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 321,470 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,59 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

