Sandoz Aktie

Sandoz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Kursverlauf 27.02.2026 09:29:15

Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart auf grünem Terrain

Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart auf grünem Terrain

Am Freitagmorgen geht es für den SLI erneut nach oben.

Um 09:11 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,36 Prozent auf 2 213,70 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zuvor eröffnete der Index bei 2 210,81 Zählern und damit 0,228 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 205,77 Punkte).

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 210,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 215,85 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 0,864 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 27.01.2026, bei 2 139,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.11.2025, wies der SLI einen Stand von 2 076,80 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 27.02.2025, den Stand von 2 107,37 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,92 Prozent zu. Bei 2 217,59 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Swiss Re (+ 3,97 Prozent auf 136,25 CHF), Alcon (+ 1,38 Prozent auf 67,68 CHF), Sika (+ 1,08 Prozent auf 159,15 CHF), Novartis (+ 1,03 Prozent auf 129,42 CHF) und Roche (+ 0,91 Prozent auf 366,90 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Partners Group (-2,29 Prozent auf 855,20 CHF), Lindt (-2,03 Prozent auf 12 540,00 CHF), Sandoz (-1,85 Prozent auf 69,04 CHF), Holcim (-1,39 Prozent auf 70,90 CHF) und Richemont (-0,74 Prozent auf 161,50 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 804 837 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 321,470 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,59 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Richemont

mehr Nachrichten