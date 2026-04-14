Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart freundlich

Wie bereits am Vortag richtet sich der SLI auch derzeit in der Gewinnzone ein.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,59 Prozent stärker bei 2 120,56 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,398 Prozent fester bei 2 116,55 Punkten, nach 2 108,17 Punkten am Vortag.

Bei 2 121,52 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 112,31 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 032,65 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, bei 2 174,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, wies der SLI 1 855,26 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,41 Prozent abwärts. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Sika (+ 7,25 Prozent auf 147,20 CHF), Givaudan (+ 3,65 Prozent auf 2 896,00 CHF), Sandoz (+ 2,78 Prozent auf 67,94 CHF), VAT (+ 2,01 Prozent auf 559,00 CHF) und Straumann (+ 1,98 Prozent auf 86,52 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Swiss Re (-4,28 Prozent auf 127,50 CHF), Zurich Insurance (-0,11 Prozent auf 549,20 CHF), Helvetia Baloise (-0,09 Prozent auf 215,60 CHF), Partners Group (-0,02 Prozent auf 867,00 CHF) und Lindt (+ 0,00 Prozent auf 10 510,00 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 360 250 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 272,517 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,99 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at