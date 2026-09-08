Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|SIX-Handel im Blick
|
08.09.2026 09:28:53
Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart im Minus
Der SLI sinkt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,37 Prozent auf 2 274,42 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,594 Prozent auf 2 269,26 Punkte an der Kurstafel, nach 2 282,83 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 2 292,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 272,73 Punkten lag.
SLI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 2 336,65 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 08.06.2026, den Wert von 2 131,74 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 2 023,72 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 5,74 Prozent. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 352,31 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 4,07 Prozent auf 71,02 CHF), Nestlé (+ 2,16 Prozent auf 80,46 CHF), Galderma (+ 2,05 Prozent auf 161,60 CHF), Lindt (+ 1,21 Prozent auf 8 355,00 CHF) und SGS SA (+ 0,83 Prozent auf 91,94 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Novartis (-9,12 Prozent auf 114,02 CHF), VAT (-1,18 Prozent auf 622,20 CHF), Richemont (-0,94 Prozent auf 183,65 CHF), Holcim (-0,84 Prozent auf 73,12 CHF) und Sika (-0,83 Prozent auf 191,75 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 835 219 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 301,780 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf
Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Mit 6,83 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
12:26
|SIX-Handel So performt der SLI aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Zürich: SMI verbucht am Dienstagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Zürich in Rot: SMI sackt zum Start des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
07.09.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
07.09.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
07.09.26
|Montagshandel in Zürich: SMI legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.09.26
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Holcim AG
|11.05.26
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|30.06.25
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Galderma
|172,20
|2,47%
|Holcim AG
|78,40
|-0,48%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 870,00
|0,74%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,61
|2,60%
|Novartis AG
|120,94
|-9,72%
|Partners Group AG
|706,40
|-0,54%
|Richemont
|196,05
|-0,38%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|373,04
|-0,62%
|Sandoz
|72,44
|0,28%
|SGS SA
|98,36
|1,61%
|Sika AG
|205,10
|-0,29%
|Swiss Re AG
|144,25
|-1,97%
|VAT
|664,00
|-0,66%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 271,50
|-0,50%