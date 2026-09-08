Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart im Minus

Der SLI sinkt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,37 Prozent auf 2 274,42 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,594 Prozent auf 2 269,26 Punkte an der Kurstafel, nach 2 282,83 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 2 292,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 272,73 Punkten lag.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 2 336,65 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 08.06.2026, den Wert von 2 131,74 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 2 023,72 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 5,74 Prozent. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 352,31 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 4,07 Prozent auf 71,02 CHF), Nestlé (+ 2,16 Prozent auf 80,46 CHF), Galderma (+ 2,05 Prozent auf 161,60 CHF), Lindt (+ 1,21 Prozent auf 8 355,00 CHF) und SGS SA (+ 0,83 Prozent auf 91,94 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Novartis (-9,12 Prozent auf 114,02 CHF), VAT (-1,18 Prozent auf 622,20 CHF), Richemont (-0,94 Prozent auf 183,65 CHF), Holcim (-0,84 Prozent auf 73,12 CHF) und Sika (-0,83 Prozent auf 191,75 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 835 219 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 301,780 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Mit 6,83 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at