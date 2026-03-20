Handel in Zürich: SLI zum Start auf grünem Terrain

Der SLI hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:11 Uhr springt der SLI im SIX-Handel um 0,79 Prozent auf 1 998,51 Punkte an. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,681 Prozent auf 1 996,33 Punkte an der Kurstafel, nach 1 982,83 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 996,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 999,20 Punkten.

SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,60 Prozent abwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 20.02.2026, einen Wert von 2 200,58 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 131,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2025, wurde der SLI auf 2 116,06 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 7,09 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 982,83 Punkten.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Holcim (+ 4,09 Prozent auf 65,16 CHF), Galderma (+ 2,03 Prozent auf 145,50 CHF), Sika (+ 1,90 Prozent auf 128,75 CHF), Richemont (+ 1,79 Prozent auf 133,45 CHF) und Amrize (+ 1,51 Prozent auf 42,96 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Sonova (-0,42 Prozent auf 178,40 CHF), Swisscom (-0,35 Prozent auf 702,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,12 Prozent auf 170,30 CHF), Alcon (+ 0,03 Prozent auf 59,50 CHF) und Schindler (+ 0,23 Prozent auf 265,00 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 675 841 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 266,339 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,53 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,09 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at