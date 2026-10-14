Handel in Zürich: SMI am Mittag freundlich

Der SMI befindet sich heute im Aufwind.

Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,99 Prozent höher bei 14 064,84 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,588 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,069 Prozent leichter bei 13 917,93 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13 927,52 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 065,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 13 917,80 Einheiten.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 1,57 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 13 878,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, stand der SMI noch bei 14 241,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, stand der SMI noch bei 12 434,81 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,17 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern markiert.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 2,33 Prozent auf 579,60 CHF), Sika (+ 2,32 Prozent auf 180,60 CHF), Alcon (+ 2,02 Prozent auf 53,48 CHF), Amrize (+ 1,89 Prozent auf 30,65 CHF) und Partners Group (+ 1,86 Prozent auf 612,80 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Swiss Re (-0,78 Prozent auf 146,10 CHF), UBS (+ 0,15 Prozent auf 40,15 CHF), Givaudan (+ 0,42 Prozent auf 3 833,00 CHF), Swiss Life (+ 0,42 Prozent auf 903,80 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,51 Prozent auf 592,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 615 485 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 307,024 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Mit 7,56 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at