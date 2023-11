Handel in Zürich: SMI am Mittag im Plus

Um 12:10 Uhr steigt der SMI im SIX-Handel um 0,47 Prozent auf 10 440,36 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,159 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,600 Prozent stärker bei 10 453,52 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10 391,16 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 480,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 424,47 Punkten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 0,602 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, stand der SMI bei 10 963,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2023, wies der SMI 11 309,25 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 01.11.2022, wies der SMI einen Stand von 10 783,65 Punkten auf.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 4,90 Prozent zurück. Bei 11 616,37 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 251,33 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell UBS (+ 1,32 Prozent auf 21,50 CHF), Swiss Re (+ 1,14 Prozent auf 100,25 CHF), Zurich Insurance (+ 1,02 Prozent auf 435,00 CHF), Nestlé (+ 0,83 Prozent auf 98,87 CHF) und Roche (+ 0,79 Prozent auf 235,70 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Sika (-1,34 Prozent auf 214,00 CHF), Lonza (-0,82 Prozent auf 314,20 CHF), Geberit (-0,73 Prozent auf 418,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,69 Prozent auf 30,23 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,57 Prozent auf 243,10 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 888 024 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 263,256 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,45 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at