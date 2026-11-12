SMI

15 106,12
-43,31
-0,29 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
SMI-Marktbericht 12.11.2026 12:26:50

Handel in Zürich: SMI am Mittag in der Gewinnzone

Handel in Zürich: SMI am Mittag in der Gewinnzone

Der SMI steigt derzeit.

Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,80 Prozent stärker bei 15 174,66 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,729 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,845 Prozent höher bei 15 181,09 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 15 053,86 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 15 158,46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 200,17 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 2,63 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.10.2026, lag der SMI noch bei 13 877,84 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2026, den Wert von 14 449,47 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 12 793,74 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14,55 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 15 200,17 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 053,51 Zählern.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Richemont (+ 2,22 Prozent auf 179,85 CHF), Alcon (+ 1,75 Prozent auf 60,52 CHF), Sandoz (+ 1,64 Prozent auf 86,60 CHF), Novartis (+ 1,49 Prozent auf 134,72 CHF) und Amrize (+ 1,48 Prozent auf 34,88 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Partners Group (-1,52 Prozent auf 673,60 CHF), Swiss Re (-0,86 Prozent auf 149,20 CHF), UBS (-0,53 Prozent auf 40,98 CHF), Givaudan (+ 0,00 Prozent auf 4 084,00 CHF) und Nestlé (+ 0,26 Prozent auf 86,13 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 696 998 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 346,686 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Mit 6,82 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Alle SMI-Werte
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 75,60 -0,21% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 66,68 2,90% Alcon AG
Amrize 37,10 0,38% Amrize
Givaudan AG 4 420,00 0,34% Givaudan AG
Nestlé SA (Nestle) 94,60 1,40% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 144,96 0,40% Novartis AG
Partners Group AG 709,40 -0,11% Partners Group AG
Richemont 183,05 -3,71% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 436,00 0,23% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 91,36 -2,60% Sandoz
Swiss Re AG 165,70 1,25% Swiss Re AG
UBS 43,66 -0,07% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 15 106,12 -0,29%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:18 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen