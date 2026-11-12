Handel in Zürich: SMI am Mittag in der Gewinnzone

Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,80 Prozent stärker bei 15 174,66 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,729 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,845 Prozent höher bei 15 181,09 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 15 053,86 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 15 158,46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 200,17 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 2,63 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.10.2026, lag der SMI noch bei 13 877,84 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2026, den Wert von 14 449,47 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 12 793,74 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14,55 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 15 200,17 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 053,51 Zählern.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Richemont (+ 2,22 Prozent auf 179,85 CHF), Alcon (+ 1,75 Prozent auf 60,52 CHF), Sandoz (+ 1,64 Prozent auf 86,60 CHF), Novartis (+ 1,49 Prozent auf 134,72 CHF) und Amrize (+ 1,48 Prozent auf 34,88 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Partners Group (-1,52 Prozent auf 673,60 CHF), Swiss Re (-0,86 Prozent auf 149,20 CHF), UBS (-0,53 Prozent auf 40,98 CHF), Givaudan (+ 0,00 Prozent auf 4 084,00 CHF) und Nestlé (+ 0,26 Prozent auf 86,13 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 696 998 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 346,686 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Mit 6,82 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at