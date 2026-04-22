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SIX-Handel im Fokus 22.04.2026 12:27:24

Handel in Zürich: SMI am Mittwochmittag freundlich

Handel in Zürich: SMI am Mittwochmittag freundlich

Wenig verändert zeigt sich der SMI am dritten Tag der Woche.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,10 Prozent fester bei 13 147,63 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,573 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,283 Prozent auf 13 171,27 Punkte an der Kurstafel, nach 13 134,14 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 13 208,00 Punkte, das Tagestief hingegen 13 117,06 Zähler.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,666 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der SMI auf 12 320,99 Punkte taxiert. Der SMI lag vor drei Monaten, am 22.01.2026, bei 13 228,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 646,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,753 Prozent abwärts. Bei 14 063,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,83 Prozent auf 75,56 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,42 Prozent auf 192,80 CHF), UBS (+ 0,84 Prozent auf 33,77 CHF), Nestlé (+ 0,72 Prozent auf 75,90 CHF) und Swisscom (+ 0,61 Prozent auf 662,50 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Richemont (-2,15 Prozent auf 152,50 CHF), Alcon (-1,88 Prozent auf 60,68 CHF), Sika (-0,99 Prozent auf 150,60 CHF), Holcim (-0,81 Prozent auf 71,32 CHF) und Roche (-0,63 Prozent auf 315,20 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 553 047 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 278,575 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Unter den SMI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,70 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 83,30 -0,88% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 64,52 -0,49% Alcon AG
Holcim AG 78,02 1,09% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 207,70 -0,86% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 87,57 1,40% Nestlé SA (Nestle)
Richemont 160,05 -1,69% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 349,21 0,06% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 156,80 -2,18% Sika AG
Swiss Re AG 140,35 -0,39% Swiss Re AG
Swisscom AG 735,00 2,08% Swisscom AG
UBS 35,06 0,03% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 594,60 -1,06% Zurich Insurance AG (Zürich)

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SMI 13 116,03 -1,00%

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