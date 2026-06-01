Handel in Zürich: SMI am Montagmittag leichter

Der SMI zeigt sich am Montagmittag im Minus.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,77 Prozent tiefer bei 13 438,13 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,612 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,564 Prozent auf 13 466,29 Punkte an der Kurstafel, nach 13 542,66 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13 425,49 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 488,18 Zähler.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, mit 13 136,27 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14 014,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wies der SMI einen Wert von 12 227,08 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,44 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 1,26 Prozent auf 96,10 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,25 Prozent auf 182,60 CHF), UBS (+ 0,67 Prozent auf 37,29 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,67 Prozent auf 84,18 CHF) und Amrize (+ 0,33 Prozent auf 42,25 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Novartis (-1,63 Prozent auf 115,90 CHF), Swiss Re (-1,49 Prozent auf 115,95 CHF), Swiss Life (-1,27 Prozent auf 840,00 CHF), Richemont (-1,15 Prozent auf 166,95 CHF) und Roche (-1,15 Prozent auf 325,50 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 622 752 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 287,214 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at