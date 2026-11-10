Handel in Zürich: SMI-Anleger greifen am Dienstagmittag zu

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,71 Prozent stärker bei 15 052,05 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,706 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,668 Prozent auf 15 046,05 Punkte an der Kurstafel, nach 14 946,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 996,31 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 057,71 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 787,40 Punkten gehandelt. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 14 633,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, stand der SMI noch bei 12 455,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,62 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 092,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Richemont (+ 2,58 Prozent auf 175,20 CHF), UBS (+ 2,48 Prozent auf 40,95 CHF), Holcim (+ 2,22 Prozent auf 76,34 CHF), Sika (+ 2,01 Prozent auf 195,20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,95 Prozent auf 69,94 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Galderma (-1,68 Prozent auf 187,45 CHF), Givaudan (-0,91 Prozent auf 4 028,00 CHF), Sandoz (-0,50 Prozent auf 84,04 CHF), Roche (-0,40 Prozent auf 399,50 CHF) und Alcon (+ 0,03 Prozent auf 61,24 CHF) unter Druck.

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 970 226 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 337,716 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,89 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at