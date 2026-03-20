Handel in Zürich: SMI-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu

Der SMI steigt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,76 Prozent auf 12 554,19 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,527 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,559 Prozent auf 12 529,23 Punkte an der Kurstafel, nach 12 459,54 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 12 529,23 Punkte, das Tageshoch hingegen 12 554,41 Zähler.

SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Verluste von 2,12 Prozent. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 20.02.2026, bei 13 859,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 13 171,85 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 20.03.2025, den Wert von 13 097,05 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 5,23 Prozent nach. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 459,54 Punkten.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Holcim (+ 4,09 Prozent auf 65,16 CHF), Sika (+ 1,90 Prozent auf 128,75 CHF), Richemont (+ 1,79 Prozent auf 133,45 CHF), Amrize (+ 1,51 Prozent auf 42,96 CHF) und Geberit (+ 1,29 Prozent auf 534,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Swisscom (-0,35 Prozent auf 702,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,12 Prozent auf 170,30 CHF), Alcon (+ 0,03 Prozent auf 59,50 CHF), Roche (+ 0,23 Prozent auf 306,40 CHF) und Nestlé (+ 0,30 Prozent auf 76,86 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 675 841 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 266,339 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at