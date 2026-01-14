Handel in Zürich: SMI beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Der SMI bleibt auch am Mittwoch auf Erholungskurs.

Um 09:11 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,32 Prozent nach oben auf 13 407,54 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,549 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,045 Prozent stärker bei 13 370,80 Punkten in den Handel, nach 13 364,73 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 13 407,91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 376,09 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,265 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, betrug der SMI-Kurs 12 887,48 Punkte. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 14.10.2025, den Stand von 12 434,81 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 14.01.2025, bei 11 702,57 Punkten.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 7,04 Prozent auf 191,55 CHF), Logitech (+ 2,23 Prozent auf 78,82 CHF), Sika (+ 1,64 Prozent auf 151,55 CHF), Geberit (+ 1,36 Prozent auf 642,20 CHF) und Sonova (+ 1,17 Prozent auf 224,20 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Swiss Life (-1,03 Prozent auf 860,80 CHF), Zurich Insurance (-1,01 Prozent auf 568,20 CHF), Alcon (-0,56 Prozent auf 64,10 CHF), Swiss Re (-0,56 Prozent auf 124,70 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,39 Prozent auf 60,64 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 205 916 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 292,356 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,09 zu Buche schlagen. Mit 5,44 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at