Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SMI im Blick 14.01.2026 09:29:12

Handel in Zürich: SMI beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Handel in Zürich: SMI beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Der SMI bleibt auch am Mittwoch auf Erholungskurs.

Um 09:11 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,32 Prozent nach oben auf 13 407,54 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,549 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,045 Prozent stärker bei 13 370,80 Punkten in den Handel, nach 13 364,73 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 13 407,91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 376,09 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,265 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, betrug der SMI-Kurs 12 887,48 Punkte. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 14.10.2025, den Stand von 12 434,81 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 14.01.2025, bei 11 702,57 Punkten.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 7,04 Prozent auf 191,55 CHF), Logitech (+ 2,23 Prozent auf 78,82 CHF), Sika (+ 1,64 Prozent auf 151,55 CHF), Geberit (+ 1,36 Prozent auf 642,20 CHF) und Sonova (+ 1,17 Prozent auf 224,20 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Swiss Life (-1,03 Prozent auf 860,80 CHF), Zurich Insurance (-1,01 Prozent auf 568,20 CHF), Alcon (-0,56 Prozent auf 64,10 CHF), Swiss Re (-0,56 Prozent auf 124,70 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,39 Prozent auf 60,64 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 205 916 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 292,356 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,09 zu Buche schlagen. Mit 5,44 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Geberit AG (N)

mehr Nachrichten

Analysen zu Logitech S.A.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 65,60 1,64% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 68,48 -0,64% Alcon AG
Geberit AG (N) 652,40 -4,23% Geberit AG (N)
Kühne + Nagel International AG (KN) 194,65 -2,87% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 82,68 -0,39% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 82,26 0,42% Nestlé SA (Nestle)
Roche AG (Genussschein) 345,60 0,44% Roche AG (Genussschein)
Sika AG 163,00 -0,03% Sika AG
Sonova AG 236,40 -0,30% Sonova AG
Swiss Life AG (N) 930,40 -0,64% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 136,40 -0,33% Swiss Re AG
Zurich Insurance AG (Zürich) 620,00 -0,16% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 482,16 0,13%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen