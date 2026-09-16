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SMI-Performance 16.09.2026 09:28:36

Handel in Zürich: SMI bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Handel in Zürich: SMI bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Der SMI bleibt auch am Mittwochmorgen in der Gewinnzone.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,09 Prozent höher bei 13 821,50 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,592 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,079 Prozent auf 13 797,98 Punkte an der Kurstafel, nach 13 808,87 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 13 825,13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 795,86 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der SMI bereits um 0,069 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 390,67 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 16.06.2026, einen Stand von 13 761,53 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wies der SMI einen Wert von 12 018,66 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,33 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,28 Prozent auf 77,66 CHF), Novartis (+ 0,46 Prozent auf 114,36 CHF), Roche (+ 0,44 Prozent auf 362,20 CHF), Swiss Life (+ 0,13 Prozent auf 913,80 CHF) und Lonza (+ 0,11 Prozent auf 537,80 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Richemont (-1,56 Prozent auf 167,20 CHF), Logitech (-1,14 Prozent auf 81,54 CHF), Holcim (-0,50 Prozent auf 67,74 CHF), Swisscom (-0,37 Prozent auf 670,50 CHF) und Nestlé (-0,36 Prozent auf 77,61 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 405 140 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 304,271 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,29 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Holcim AG 72,10 0,28% Holcim AG
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Richemont 178,05 -0,72% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 382,70 0,71% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Life AG (N) 970,20 0,54% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 147,20 -0,51% Swiss Re AG
Swisscom AG 713,00 0,56% Swisscom AG
UBS 44,65 0,36% UBS

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SMI 13 883,73 0,54%

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