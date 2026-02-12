Handel in Zürich: SMI-Börsianer greifen am Mittag zu

In Zürich stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,02 Prozent höher bei 13 549,99 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,593 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,375 Prozent höher bei 13 597,94 Punkten, nach 13 547,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Donnerstag bei 13 603,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 540,68 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 0,262 Prozent. Vor einem Monat, am 12.01.2026, lag der SMI noch bei 13 426,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, bewegte sich der SMI bei 12 793,74 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 12.02.2025, einen Stand von 12 713,90 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,28 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 13 603,41 Punkten. Bei 12 941,92 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Alcon (+ 2,03 Prozent auf 61,34 CHF), UBS (+ 1,84 Prozent auf 33,17 CHF), Swiss Re (+ 1,14 Prozent auf 129,20 CHF), Sonova (+ 0,60 Prozent auf 201,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,49 Prozent auf 69,86 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Logitech (-3,40 Prozent auf 69,40 CHF), Holcim (-2,32 Prozent auf 75,06 CHF), Swisscom (-1,56 Prozent auf 663,00 CHF), Givaudan (-1,53 Prozent auf 3 034,00 CHF) und Novartis (-0,37 Prozent auf 122,64 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 336 371 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 305,158 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at