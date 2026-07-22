Handel in Zürich: SMI-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Am Mittwochnachmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0,65 Prozent höher bei 14 391,75 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,663 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,186 Prozent tiefer bei 14 271,70 Punkten, nach 14 298,26 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Mittwoch bei 14 427,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 250,46 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 1,00 Prozent. Vor einem Monat, am 22.06.2026, lag der SMI noch bei 13 848,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, bewegte sich der SMI bei 13 067,63 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 22.07.2025, einen Stand von 11 893,82 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,64 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 464,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Nestlé (+ 2,97 Prozent auf 86,78 CHF), Sika (+ 2,60 Prozent auf 160,05 CHF), Amrize (+ 2,32 Prozent auf 40,64 CHF), Swiss Re (+ 1,29 Prozent auf 133,25 CHF) und Swiss Life (+ 1,23 Prozent auf 954,80 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Lonza (-3,51 Prozent auf 544,20 CHF), Richemont (-1,32 Prozent auf 195,00 CHF), Alcon (-0,97 Prozent auf 55,28 CHF), Partners Group (-0,41 Prozent auf 674,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,35 Prozent auf 80,60 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 875 348 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 284,627 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at