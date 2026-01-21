Handel in Zürich: SMI fällt am Nachmittag zurück

Der SMI zeigt sich am dritten Tag der Woche wenig verändert.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,20 Prozent leichter bei 13 143,69 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,545 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,295 Prozent auf 13 131,10 Punkte an der Kurstafel, nach 13 169,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 063,67 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 167,35 Zählern.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 1,16 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, erreichte der SMI einen Stand von 13 171,85 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 21.10.2025, einen Wert von 12 622,70 Punkten auf. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 21.01.2025, einen Stand von 12 111,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,782 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 13 528,67 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 063,67 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Alcon (+ 2,91 Prozent auf 64,36 CHF), Lonza (+ 2,13 Prozent auf 555,20 CHF), Sika (+ 1,44 Prozent auf 148,30 CHF), Givaudan (+ 1,28 Prozent auf 3 163,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,26 Prozent auf 180,60 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1,40 Prozent auf 59,06 CHF), Zurich Insurance (-1,30 Prozent auf 561,00 CHF), Swiss Life (-1,09 Prozent auf 849,40 CHF), Roche (-0,87 Prozent auf 343,00 CHF) und Swiss Re (-0,76 Prozent auf 124,55 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 803 998 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 297,878 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at