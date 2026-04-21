Handel in Zürich: SMI fällt zum Handelsende zurück

Am Dienstag notierte der SMI via SIX schlussendlich 1,13 Prozent schwächer bei 13 134,14 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,587 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,432 Prozent auf 13 226,79 Punkte an der Kurstafel, nach 13 284,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 107,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 275,82 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der SMI mit 12 320,99 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 21.01.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 156,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der SMI auf 11 660,96 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 0,854 Prozent nach. 14 063,53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,47 Prozent auf 190,10 CHF), Swiss Re (+ 0,76 Prozent auf 133,35 CHF), Partners Group (+ 0,47 Prozent auf 944,40 CHF), Swiss Life (+ 0,11 Prozent auf 944,00 CHF) und Sika (-0,03 Prozent auf 152,10 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Lonza (-2,85 Prozent auf 511,00 CHF), Nestlé (-1,88 Prozent auf 75,36 CHF), Novartis (-1,79 Prozent auf 116,10 CHF), UBS (-1,79 Prozent auf 33,49 CHF) und Givaudan (-1,42 Prozent auf 2 856,00 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 361 493 Aktien gehandelt. Mit 277,551 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,89 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at