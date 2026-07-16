Handel in Zürich: SMI fällt zurück

Am Donnerstag tendiert der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,85 Prozent tiefer bei 14 185,19 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,667 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,178 Prozent leichter bei 14 281,91 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14 307,31 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 170,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 264,04 Einheiten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der SMI bereits um 0,419 Prozent. Vor einem Monat, am 16.06.2026, wies der SMI 13 761,53 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 16.04.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 173,17 Punkten gehandelt. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 16.07.2025, den Wert von 11 910,81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,08 Prozent nach oben. Bei 14 464,53 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Amrize (+ 0,81 Prozent auf 41,05 CHF), Alcon (+ 0,22 Prozent auf 55,48 CHF), Swiss Life (+ 0,00 Prozent auf 942,80 CHF), Novartis (-0,08 Prozent auf 121,90 CHF) und Swiss Re (-0,11 Prozent auf 134,15 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Partners Group (-4,89 Prozent auf 685,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,99 Prozent auf 79,86 CHF), Lonza (-1,75 Prozent auf 571,20 CHF), UBS (-1,31 Prozent auf 43,70 CHF) und Holcim (-1,24 Prozent auf 75,06 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 241 782 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 281,444 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,37 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at