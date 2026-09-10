Sika Aktie

Sika für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 10.09.2026 15:58:56

Handel in Zürich: SMI fällt zurück

Handel in Zürich: SMI fällt zurück

Derzeit herrscht in Zürich ein ruhiger Handel.

Am Donnerstag tendiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,13 Prozent tiefer bei 13 786,17 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,616 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,155 Prozent fester bei 13 826,03 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13 804,70 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 746,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 849,33 Einheiten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der SMI bereits um 3,14 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wies der SMI 14 633,70 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 463,33 Punkten gehandelt. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 10.09.2025, den Wert von 12 217,46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,07 Prozent nach oben. Bei 14 669,51 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,13 Prozent auf 215,30 CHF), Swiss Re (+ 1,97 Prozent auf 137,00 CHF), Swisscom (+ 1,33 Prozent auf 649,50 CHF), Logitech (+ 1,15 Prozent auf 80,58 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,85 Prozent auf 590,40 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Alcon (-2,68 Prozent auf 54,40 CHF), Richemont (-1,60 Prozent auf 172,30 CHF), Amrize (-1,55 Prozent auf 32,96 CHF), Sika (-1,54 Prozent auf 185,05 CHF) und Partners Group (-1,47 Prozent auf 655,40 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 116 767 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 296,223 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,23 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,79 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Alle SMI-Werte
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sika AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Amrize

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 82,74 0,63% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 58,06 1,11% Alcon AG
Amrize 35,07 1,04% Amrize
Kühne + Nagel International AG (KN) 224,90 -0,49% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 85,44 -0,47% Logitech S.A.
Partners Group AG 685,40 -1,21% Partners Group AG
Richemont 184,35 1,01% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 367,00 0,55% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 197,65 1,05% Sika AG
Swiss Re AG 145,10 1,26% Swiss Re AG
Swisscom AG 690,00 0,66% Swisscom AG
UBS 47,30 1,98% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 624,20 0,77% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 826,38 0,63%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflationsdaten im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel zu. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen