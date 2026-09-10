Handel in Zürich: SMI fällt zurück

Am Donnerstag tendiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,13 Prozent tiefer bei 13 786,17 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,616 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,155 Prozent fester bei 13 826,03 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13 804,70 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 746,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 849,33 Einheiten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der SMI bereits um 3,14 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wies der SMI 14 633,70 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 463,33 Punkten gehandelt. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 10.09.2025, den Wert von 12 217,46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,07 Prozent nach oben. Bei 14 669,51 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,13 Prozent auf 215,30 CHF), Swiss Re (+ 1,97 Prozent auf 137,00 CHF), Swisscom (+ 1,33 Prozent auf 649,50 CHF), Logitech (+ 1,15 Prozent auf 80,58 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,85 Prozent auf 590,40 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Alcon (-2,68 Prozent auf 54,40 CHF), Richemont (-1,60 Prozent auf 172,30 CHF), Amrize (-1,55 Prozent auf 32,96 CHF), Sika (-1,54 Prozent auf 185,05 CHF) und Partners Group (-1,47 Prozent auf 655,40 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 116 767 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 296,223 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,23 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,79 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at