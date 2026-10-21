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Index-Bewegung 21.10.2026 12:27:07

Handel in Zürich: SMI im Aufwind

Handel in Zürich: SMI im Aufwind

SMI-Handel am Mittwoch.

Am Mittwoch notiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,14 Prozent höher bei 14 498,22 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,651 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,051 Prozent schwächer bei 14 471,03 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 478,37 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14 428,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 516,84 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 1,19 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wurde der SMI mit 13 956,58 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14 298,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der SMI 12 622,70 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 9,44 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Logitech (+ 1,15 Prozent auf 90,00 CHF), Sandoz (+ 0,88 Prozent auf 77,80 CHF), Swiss Life (+ 0,47 Prozent auf 933,80 CHF), Zurich Insurance (+ 0,45 Prozent auf 622,40 CHF) und Alcon (+ 0,32 Prozent auf 55,94 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Partners Group (-0,82 Prozent auf 606,40 CHF), Holcim (-0,49 Prozent auf 64,60 CHF), Givaudan (-0,38 Prozent auf 3 945,00 CHF), Richemont (-0,37 Prozent auf 175,35 CHF) und Geberit (-0,29 Prozent auf 555,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 779 194 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 326,511 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,87 erwartet. Mit 7,57 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 62,82 4,63% Alcon AG
Geberit AG (N) 607,00 1,00% Geberit AG (N)
Givaudan AG 4 318,00 1,24% Givaudan AG
Holcim AG 69,42 -0,49% Holcim AG
Logitech S.A. 100,65 2,58% Logitech S.A.
Partners Group AG 666,20 1,22% Partners Group AG
Richemont 186,70 -1,32% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 424,65 1,05% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 85,98 2,24% Sandoz
Swiss Life AG (N) 1 011,00 0,00% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 166,70 1,83% Swiss Re AG
UBS 41,69 -2,09% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 674,60 0,57% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 557,91 0,04%

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