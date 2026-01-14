Handel in Zürich: SMI klettert zum Ende des Mittwochshandels

Der SMI verbuchte im SIX-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,75 Prozent auf 13 464,84 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,549 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,045 Prozent auf 13 370,80 Punkte an der Kurstafel, nach 13 364,73 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 376,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 13 489,51 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,694 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der SMI mit 12 887,48 Punkten berechnet. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 14.10.2025, den Wert von 12 434,81 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, bei 11 702,57 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 4,30 Prozent auf 186,65 CHF), Novartis (+ 2,13 Prozent auf 116,06 CHF), Nestlé (+ 1,80 Prozent auf 76,55 CHF), Swisscom (+ 1,79 Prozent auf 595,50 CHF) und Swiss Re (+ 1,75 Prozent auf 127,60 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Alcon (-1,12 Prozent auf 63,74 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,12 Prozent auf 60,20 CHF), UBS (-0,53 Prozent auf 37,75 CHF), Lonza (-0,46 Prozent auf 558,00 CHF) und Richemont (-0,46 Prozent auf 174,80 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 5 963 706 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 292,356 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at