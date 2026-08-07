Handel in Zürich: SMI letztendlich fester

Am Freitag wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Der SMI notierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,23 Prozent höher bei 14 552,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,683 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,048 Prozent auf 14 511,78 Punkte an der Kurstafel, nach 14 518,75 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14 624,87 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 542,45 Punkten lag.

SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 1,25 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wurde der SMI mit 14 360,45 Punkten berechnet. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 07.05.2026, einen Stand von 13 135,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, lag der SMI noch bei 11 849,58 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,85 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 656,05 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Zählern.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Alcon (+ 1,63 Prozent auf 57,34 CHF), Sika (+ 1,41 Prozent auf 194,00 CHF), Partners Group (+ 1,38 Prozent auf 732,40 CHF), Lonza (+ 0,99 Prozent auf 572,20 CHF) und Swiss Re (+ 0,98 Prozent auf 138,50 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Amrize (-8,78 Prozent auf 38,14 CHF), Holcim (-2,42 Prozent auf 70,82 CHF), Swisscom (-2,18 Prozent auf 629,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,68 Prozent auf 81,76 CHF) und Givaudan (-0,50 Prozent auf 3 369,00 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Amrize-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 906 976 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 310,101 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,59 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at