Handel in Zürich: SMI liegt schlussendlich im Plus

Der SMI gewann am Freitag an Wert.

Am Freitag notierte der SMI via SIX zum Handelsende 0,23 Prozent fester bei 11 310,61 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,262 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,016 Prozent leichter bei 11 282,37 Punkten in den Freitagshandel, nach 11 284,18 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 11 358,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 11 282,37 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 1,62 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 16.01.2024, einen Stand von 11 229,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.11.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 10 643,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.02.2023, erreichte der SMI einen Wert von 11 194,91 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 1,26 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 11 473,57 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Sika (+ 2,83 Prozent auf 254,30 CHF), Holcim (+ 1,68 Prozent auf 67,74 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,65 Prozent auf 40,04 CHF), Geberit (+ 1,30 Prozent auf 512,40 CHF) und Swiss Life (+ 1,11 Prozent auf 638,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Swiss Re (-2,56 Prozent auf 100,95 CHF), Logitech (-1,01 Prozent auf 76,56 CHF), Nestlé (-0,98 Prozent auf 97,15 CHF), Kühne + Nagel International (-0,95 Prozent auf 282,10 CHF) und Sonova (-0,52 Prozent auf 284,30 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 784 012 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 267,292 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,37 Prozent, die höchste im Index.

