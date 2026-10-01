Handel in Zürich: SMI liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

So bewegte sich der SMI am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der SMI sank im SIX-Handel schlussendlich um 1,50 Prozent auf 13 622,85 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,568 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,794 Prozent auf 13 720,53 Punkte an der Kurstafel, nach 13 830,34 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Donnerstag bei 13 796,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 609,15 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Verluste von 2,93 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 01.09.2026, den Wert von 14 334,79 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 01.07.2026, mit 14 114,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der SMI auf 12 360,13 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,83 Prozent nach oben. Bei 14 669,51 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Logitech (+ 1,09 Prozent auf 85,34 CHF), Swiss Re (+ 0,36 Prozent auf 139,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,25 Prozent auf 79,62 CHF), Roche (-0,03 Prozent auf 349,00 CHF) und Zurich Insurance (-0,60 Prozent auf 563,60 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Sandoz (-3,44 Prozent auf 68,42 CHF), Richemont (-3,38 Prozent auf 173,05 CHF), Holcim (-3,21 Prozent auf 64,48 CHF), UBS (-3,05 Prozent auf 39,06 CHF) und Galderma (-3,04 Prozent auf 160,80 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 4 781 803 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 293,432 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,53 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at