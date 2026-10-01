UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SMI-Performance im Blick 01.10.2026 17:58:52

Handel in Zürich: SMI liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Handel in Zürich: SMI liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

So bewegte sich der SMI am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der SMI sank im SIX-Handel schlussendlich um 1,50 Prozent auf 13 622,85 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,568 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,794 Prozent auf 13 720,53 Punkte an der Kurstafel, nach 13 830,34 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Donnerstag bei 13 796,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 609,15 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Verluste von 2,93 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 01.09.2026, den Wert von 14 334,79 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 01.07.2026, mit 14 114,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der SMI auf 12 360,13 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,83 Prozent nach oben. Bei 14 669,51 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Logitech (+ 1,09 Prozent auf 85,34 CHF), Swiss Re (+ 0,36 Prozent auf 139,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,25 Prozent auf 79,62 CHF), Roche (-0,03 Prozent auf 349,00 CHF) und Zurich Insurance (-0,60 Prozent auf 563,60 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Sandoz (-3,44 Prozent auf 68,42 CHF), Richemont (-3,38 Prozent auf 173,05 CHF), Holcim (-3,21 Prozent auf 64,48 CHF), UBS (-3,05 Prozent auf 39,06 CHF) und Galderma (-3,04 Prozent auf 160,80 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 4 781 803 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 293,432 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,53 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBS

mehr Nachrichten

Analysen zu UBS

mehr Analysen
28.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.08.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 85,36 0,07% ABB (Asea Brown Boveri)
Galderma 171,85 0,03% Galderma
Holcim AG 68,94 0,09% Holcim AG
Logitech S.A. 91,84 0,15% Logitech S.A.
Partners Group AG 635,80 -0,03% Partners Group AG
Richemont 186,55 0,27% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 372,55 0,42% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 73,10 -0,05% Sandoz
Swiss Re AG 148,45 0,10% Swiss Re AG
UBS 42,21 -0,14% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 603,80 0,13% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 622,85 -1,50%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:18 September 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
07:18 Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
07:18 Rohstoffe im 3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.10.26 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.10.26 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vor wenig bewegtem Start -- DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen im Minus - kein Handel in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenschluss kaum verändert erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag mit Gewinnen starten. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen