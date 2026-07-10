Handel in Zürich: SMI mittags in der Gewinnzone

Am Freitag tendiert der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,39 Prozent stärker bei 14 270,13 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,660 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 255,78 Zählern und damit 0,285 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14 215,30 Punkte).

Der SMI verzeichnete bei 14 287,93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 14 229,71 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der SMI bereits um 1,08 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2026, wies der SMI 13 463,33 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 183,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 131,94 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,72 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 464,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Zähler.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 2,89 Prozent auf 83,44 CHF), Amrize (+ 1,95 Prozent auf 40,83 CHF), Lonza (+ 1,27 Prozent auf 590,00 CHF), Holcim (+ 1,18 Prozent auf 73,68 CHF) und Roche (+ 1,13 Prozent auf 339,30 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Nestlé (-0,67 Prozent auf 82,75 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,59 Prozent auf 84,18 CHF), Richemont (-0,43 Prozent auf 183,20 CHF), Geberit (+ 0,15 Prozent auf 517,40 CHF) und UBS (+ 0,19 Prozent auf 41,96 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 768 225 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 289,245 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at