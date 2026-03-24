Handel in Zürich: SMI nachmittags mit Kursplus

Im SMI geht es im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,42 Prozent aufwärts auf 12 442,10 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,473 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,293 Prozent höher bei 12 425,98 Punkten in den Dienstagshandel, nach 12 389,68 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 12 352,46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 474,91 Punkten lag.

SMI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13 997,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 13 242,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, wies der SMI einen Wert von 13 000,24 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,08 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 063,53 Punkten. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Nestlé (+ 2,16 Prozent auf 76,47 CHF), Lonza (+ 2,05 Prozent auf 477,00 CHF), Logitech (+ 1,78 Prozent auf 72,22 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,66 Prozent auf 171,15 CHF) und Amrize (+ 0,81 Prozent auf 43,59 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen UBS (-0,95 Prozent auf 29,13 CHF), Givaudan (-0,45 Prozent auf 2 644,00 CHF), Partners Group (-0,42 Prozent auf 801,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,25 Prozent auf 64,62 CHF) und Geberit (-0,22 Prozent auf 534,60 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 922 650 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 264,915 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,99 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at