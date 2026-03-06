Handel in Zürich: SMI notiert letztendlich im Minus

Am Freitag verbuchte der SMI via SIX zum Handelsende Verluste in Höhe von 1,52 Prozent auf 13 095,55 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,623 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,072 Prozent auf 13 288,79 Punkte an der Kurstafel, nach 13 298,30 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 12 994,29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 289,08 Punkten lag.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Verluste von 5,11 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 06.02.2026, einen Stand von 13 503,06 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 936,30 Punkten gehandelt. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 06.03.2025, mit 13 029,39 Punkten bewertet.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,15 Prozent zurück. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 941,92 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Swisscom (+ 0,49 Prozent auf 718,00 CHF), Nestlé (+ 0,12 Prozent auf 80,24 CHF), Logitech (-0,23 Prozent auf 70,12 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,24 Prozent auf 66,42 CHF) und Richemont (-0,59 Prozent auf 142,70 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Amrize (-5,41 Prozent auf 45,29 CHF), Sika (-3,64 Prozent auf 141,75 CHF), Holcim (-3,27 Prozent auf 65,00 CHF), Geberit (-2,98 Prozent auf 573,00 CHF) und Roche (-2,93 Prozent auf 341,20 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 6 815 131 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 315,155 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,05 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

