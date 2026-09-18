Handel in Zürich: SMI notiert schlussendlich im Minus

Am Freitag ging es im SMI via SIX schlussendlich um 1,15 Prozent auf 13 786,72 Punkte nach unten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,588 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,330 Prozent auf 13 901,32 Punkte an der Kurstafel, nach 13 947,31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 13 786,72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 964,30 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,320 Prozent. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 14 320,90 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 18.06.2026, einen Wert von 13 765,83 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, betrug der SMI-Kurs 12 049,13 Punkte.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,07 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,63 Prozent auf 80,02 CHF), Alcon (+ 0,41 Prozent auf 53,66 CHF), Lonza (+ 0,11 Prozent auf 545,60 CHF), Kühne + Nagel International (-0,37 Prozent auf 215,70 CHF) und Swiss Re (-0,54 Prozent auf 138,75 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Swisscom (-3,43 Prozent auf 648,50 CHF), Nestlé (-2,63 Prozent auf 76,27 CHF), Amrize (-2,55 Prozent auf 31,01 CHF), Zurich Insurance (-1,81 Prozent auf 596,60 CHF) und Richemont (-1,57 Prozent auf 168,85 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 24 983 289 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 304,649 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at