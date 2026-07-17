Handel in Zürich: SMI notiert schlussendlich im Plus

Am Freitag verbuchte der SMI via SIX zum Handelsende ein Plus in Höhe von 0,54 Prozent auf 14 343,70 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,671 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,134 Prozent auf 14 286,35 Punkte an der Kurstafel, nach 14 267,19 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 14 248,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 354,98 Punkten lag.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,694 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 17.06.2026, einen Stand von 13 815,24 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, wurde der SMI auf 13 426,72 Punkte taxiert. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 17.07.2025, mit 11 961,87 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,28 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 464,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Logitech (+ 2,44 Prozent auf 83,04 CHF), Swiss Re (+ 1,80 Prozent auf 138,30 CHF), Zurich Insurance (+ 1,79 Prozent auf 624,40 CHF), Swisscom (+ 1,44 Prozent auf 634,00 CHF) und Novartis (+ 1,41 Prozent auf 125,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil UBS (-1,89 Prozent auf 42,54 CHF), Richemont (-1,62 Prozent auf 194,20 CHF), Lonza (-1,29 Prozent auf 567,80 CHF), Amrize (-1,11 Prozent auf 41,02 CHF) und Sika (-0,88 Prozent auf 158,40 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 948 502 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 283,983 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,83 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at