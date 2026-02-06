Lonza Aktie
|Index-Performance
|
06.02.2026 09:28:56
Handel in Zürich: SMI notiert zum Handelsstart im Minus
Am Freitag bewegt sich der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,36 Prozent tiefer bei 13 417,74 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,592 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 401,10 Zählern und damit 0,482 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13 466,04 Punkte).
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 422,18 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13 390,36 Punkten.
SMI-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,78 Prozent. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bei 13 322,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, betrug der SMI-Kurs 12 298,86 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 624,20 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 1,29 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13 587,80 Punkten. Bei 12 941,92 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
SMI-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Holcim (+ 0,89 Prozent auf 74,94 CHF), Nestlé (+ 0,82 Prozent auf 79,07 CHF), Givaudan (+ 0,29 Prozent auf 3 092,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,24 Prozent auf 575,40 CHF) und Swiss Life (+ 0,18 Prozent auf 867,00 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Alcon (-2,51 Prozent auf 59,80 CHF), Partners Group (-1,70 Prozent auf 950,20 CHF), Sonova (-1,63 Prozent auf 205,40 CHF), Lonza (-1,47 Prozent auf 510,60 CHF) und UBS (-1,38 Prozent auf 33,53 CHF).
SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 499 556 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 311,321 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus
Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,50 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
