Handel in Zürich: SMI notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus

Der SMI setzt am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,97 Prozent schwächer bei 14 221,82 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,675 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,726 Prozent auf 14 256,24 Punkte an der Kurstafel, nach 14 360,45 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 211,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 256,24 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Beginn der Woche fiel der SMI bereits um 1,42 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 08.06.2026, wies der SMI einen Wert von 13 320,99 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, wies der SMI 13 113,43 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, wies der SMI einen Stand von 11 970,65 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,36 Prozent aufwärts. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 464,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,31 Prozent auf 209,10 CHF), Amrize (+ 0,15 Prozent auf 40,79 CHF), Logitech (-0,03 Prozent auf 77,82 CHF), Alcon (-0,26 Prozent auf 54,10 CHF) und UBS (-0,29 Prozent auf 41,54 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Sika (-1,87 Prozent auf 167,75 CHF), Roche (-1,56 Prozent auf 334,20 CHF), Givaudan (-1,47 Prozent auf 3 484,00 CHF), Swiss Re (-1,47 Prozent auf 130,90 CHF) und Partners Group (-1,30 Prozent auf 667,40 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 194 249 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 286,381 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at