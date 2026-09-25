Handel in Zürich: SMI präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Um 15:41 Uhr steigt der SMI im SIX-Handel um 0,49 Prozent auf 13 973,34 Punkte. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,578 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,535 Prozent höher bei 13 980,23 Punkten, nach 13 905,82 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 925,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 029,64 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,734 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 25.08.2026, den Wert von 14 525,29 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 14 231,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wurde der SMI mit 11 875,80 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 5,48 Prozent zu Buche. Bei 14 669,51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit UBS (+ 4,52 Prozent auf 41,20 CHF), Partners Group (+ 2,13 Prozent auf 603,60 CHF), Holcim (+ 1,84 Prozent auf 67,54 CHF), Swiss Life (+ 1,24 Prozent auf 914,40 CHF) und Galderma (+ 1,17 Prozent auf 164,15 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Nestlé (-0,74 Prozent auf 77,36 CHF), Lonza (-0,74 Prozent auf 565,80 CHF), Roche (-0,52 Prozent auf 361,50 CHF), Swiss Re (-0,35 Prozent auf 141,60 CHF) und Alcon (+ 0,00 Prozent auf 53,32 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3 411 854 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 306,046 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,62 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at