Handel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Am Dienstag gibt der SMI um 09:10 Uhr via SIX um 0,82 Prozent auf 12 993,70 Punkte nach. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,549 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,942 Prozent schwächer bei 12 977,85 Punkten, nach 13 101,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 12 998,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 963,90 Punkten verzeichnete.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, einen Wert von 13 183,28 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 12.02.2026, den Stand von 13 529,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 219,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 1,91 Prozent ein. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 0,58 Prozent auf 174,30 CHF), Swisscom (-0,15 Prozent auf 670,00 CHF), Geberit (-0,19 Prozent auf 514,20 CHF), Novartis (-0,21 Prozent auf 113,46 CHF) und Richemont (-0,29 Prozent auf 153,85 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Logitech (-2,39 Prozent auf 82,40 CHF), UBS (-1,46 Prozent auf 34,53 CHF), Swiss Re (-1,29 Prozent auf 122,50 CHF), Partners Group (-1,08 Prozent auf 875,60 CHF) und Roche (-1,03 Prozent auf 316,10 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 207 016 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 273,624 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,88 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at