Handel in Zürich: SMI sackt am Donnerstagmittag ab

Der SMI gibt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,28 Prozent auf 13 776,31 Punkte nach. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,620 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,133 Prozent stärker bei 13 833,55 Punkten, nach 13 815,24 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 752,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 836,55 Punkten lag.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,468 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 18.05.2026, den Stand von 13 240,70 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, bei 12 765,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 959,47 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,99 Prozent aufwärts. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,99 Prozent auf 87,08 CHF), UBS (+ 1,63 Prozent auf 40,65 CHF), Logitech (+ 0,42 Prozent auf 86,18 CHF), Richemont (+ 0,30 Prozent auf 182,45 CHF) und Swisscom (-0,24 Prozent auf 626,50 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Amrize (-2,19 Prozent auf 43,86 CHF), Kühne + Nagel International (-1,89 Prozent auf 181,55 CHF), Partners Group (-1,37 Prozent auf 704,00 CHF), Holcim (-1,37 Prozent auf 76,46 CHF) und Roche (-1,28 Prozent auf 323,60 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 2 957 378 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 280,135 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,21 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,60 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at