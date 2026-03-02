ABB Aktie

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

SMI aktuell 02.03.2026 12:27:03

Handel in Zürich: SMI sackt am Mittag ab

Der SMI notiert am ersten Tag der Woche im Minus.

Der SMI notiert am ersten Tag der Woche im Minus.

Der SMI verliert im SIX-Handel um 12:08 Uhr 1,52 Prozent auf 13 801,68 Punkte. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,683 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 1,46 Prozent auf 13 809,56 Punkte an der Kurstafel, nach 14 014,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 700,13 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 831,44 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Vor einem Monat, am 02.02.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 409,11 Punkten gehandelt. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, bei 12 890,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, wies der SMI einen Stand von 13 004,48 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,18 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 941,92 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 0,36 Prozent auf 180,00 CHF), Nestlé (-0,17 Prozent auf 83,84 CHF), Amrize (-0,47 Prozent auf 48,96 CHF), Lonza (-0,48 Prozent auf 533,60 CHF) und Novartis (-0,58 Prozent auf 129,74 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Richemont (-6,55 Prozent auf 146,95 CHF), Holcim (-2,93 Prozent auf 68,80 CHF), UBS (-2,22 Prozent auf 31,30 CHF), Partners Group (-2,08 Prozent auf 839,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,98 Prozent auf 70,40 CHF) unter Druck.

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 720 489 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 322,500 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,72 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 77,60 -1,40% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 53,90 -1,61% Amrize
Holcim AG 75,82 -1,33% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 197,30 0,77% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lonza AG (N) 586,20 -1,01% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 92,06 -0,11% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 142,50 0,32% Novartis AG
Partners Group AG 916,80 -3,13% Partners Group AG
Richemont 163,00 -5,34% Richemont
Roche AG (Genussschein) 360,60 -1,74% Roche AG (Genussschein)
Swiss Re AG 148,15 -1,00% Swiss Re AG
UBS 34,34 -1,83% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 823,16 -1,36%

