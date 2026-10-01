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SMI-Performance 01.10.2026 09:28:57

Handel in Zürich: SMI sackt zum Handelsstart ab

Handel in Zürich: SMI sackt zum Handelsstart ab

Der SMI bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der SMI sinkt im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,92 Prozent auf 13 703,43 Punkte. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,568 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,794 Prozent tiefer bei 13 720,53 Punkten, nach 13 830,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 720,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 695,14 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der SMI bereits um 2,36 Prozent nach. Vor einem Monat, am 01.09.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 334,79 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 01.07.2026, einen Wert von 14 114,00 Punkten auf. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 12 360,13 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,44 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,63 Prozent auf 79,92 CHF), Logitech (+ 0,36 Prozent auf 84,72 CHF), Amrize (+ 0,35 Prozent auf 31,48 CHF), Alcon (-0,22 Prozent auf 53,86 CHF) und Holcim (-0,24 Prozent auf 66,46 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Richemont (-2,07 Prozent auf 175,40 CHF), Sika (-1,71 Prozent auf 180,85 CHF), UBS (-1,37 Prozent auf 39,74 CHF), Swiss Life (-1,12 Prozent auf 883,60 CHF) und Swiss Re (-1,01 Prozent auf 137,10 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 392 963 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 293,432 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 33,16 0,27% Amrize
Holcim AG 68,80 -2,33% Holcim AG
Logitech S.A. 91,98 3,21% Logitech S.A.
Partners Group AG 635,40 0,22% Partners Group AG
Richemont 185,85 -1,17% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 371,00 0,95% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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