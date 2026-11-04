Handel in Zürich: SMI sackt zum Start ab

Der SMI gibt am dritten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:10 Uhr gibt der SMI im SIX-Handel um 0,07 Prozent auf 14 733,04 Punkte nach. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,715 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,101 Prozent höher bei 14 757,92 Punkten, nach 14 743,09 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 14 729,98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 764,97 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,097 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 13 660,92 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 14 463,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wurde der SMI mit 12 306,89 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 11,22 Prozent zu Buche. Bei 14 863,48 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Holcim (+ 1,60 Prozent auf 72,32 CHF), UBS (+ 1,60 Prozent auf 40,10 CHF), Logitech (+ 1,00 Prozent auf 77,12 CHF), Partners Group (+ 0,88 Prozent auf 663,20 CHF) und Richemont (+ 0,66 Prozent auf 167,15 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Amrize (-1,03 Prozent auf 34,74 CHF), Swiss Re (-0,98 Prozent auf 151,95 CHF), Givaudan (-0,76 Prozent auf 3 920,00 CHF), Alcon (-0,70 Prozent auf 59,42 CHF) und Roche (-0,54 Prozent auf 388,90 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 214 682 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 344,510 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,02 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at