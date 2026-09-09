Partners Group Aktie

Partners Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 09.09.2026 17:58:52

Handel in Zürich: SMI schließt im Minus

Handel in Zürich: SMI schließt im Minus

Der SMI sank am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch fiel der SMI via SIX zum Handelsende um 1,80 Prozent auf 13 804,70 Punkte. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,642 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,613 Prozent leichter bei 13 971,48 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 057,61 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 804,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 993,99 Einheiten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der SMI bereits um 3,01 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der SMI-Kurs bei 14 544,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 356,31 Punkten gehandelt. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 09.09.2025, den Wert von 12 281,09 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,21 Prozent nach oben. Bei 14 669,51 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 0,28 Prozent auf 79,66 CHF), Alcon (+ 0,14 Prozent auf 55,90 CHF), Novartis (-0,13 Prozent auf 111,66 CHF), Kühne + Nagel International (-0,61 Prozent auf 210,80 CHF) und Roche (-0,80 Prozent auf 347,70 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Richemont (-4,66 Prozent auf 175,10 CHF), Nestlé (-3,31 Prozent auf 77,73 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,28 Prozent auf 78,32 CHF), Lonza (-3,24 Prozent auf 538,00 CHF) und Amrize (-3,21 Prozent auf 33,48 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 481 093 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 299,001 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,41 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Alle SMI-Werte
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alcon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Partners Group AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 83,08 -3,10% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 58,88 -1,31% Alcon AG
Amrize 35,25 -2,22% Amrize
Kühne + Nagel International AG (KN) 223,30 -0,31% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 85,02 0,38% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 571,00 -2,99% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 82,68 -2,86% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 118,26 -0,27% Novartis AG
Partners Group AG 705,20 -1,15% Partners Group AG
Richemont 185,70 -4,40% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 369,00 -0,33% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 142,50 -0,59% Swiss Re AG

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 804,70 -1,80%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX beendet Handel in Rot -- DAX rutscht letztlich ab -- Wall Street schliesst leichter -- Schlussendlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erlitt herbe Verluste. Die Wall Street notierte in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen