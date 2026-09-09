Handel in Zürich: SMI schließt im Minus

Am Mittwoch fiel der SMI via SIX zum Handelsende um 1,80 Prozent auf 13 804,70 Punkte. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,642 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,613 Prozent leichter bei 13 971,48 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 057,61 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 804,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 993,99 Einheiten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der SMI bereits um 3,01 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der SMI-Kurs bei 14 544,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 356,31 Punkten gehandelt. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 09.09.2025, den Wert von 12 281,09 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,21 Prozent nach oben. Bei 14 669,51 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 0,28 Prozent auf 79,66 CHF), Alcon (+ 0,14 Prozent auf 55,90 CHF), Novartis (-0,13 Prozent auf 111,66 CHF), Kühne + Nagel International (-0,61 Prozent auf 210,80 CHF) und Roche (-0,80 Prozent auf 347,70 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Richemont (-4,66 Prozent auf 175,10 CHF), Nestlé (-3,31 Prozent auf 77,73 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,28 Prozent auf 78,32 CHF), Lonza (-3,24 Prozent auf 538,00 CHF) und Amrize (-3,21 Prozent auf 33,48 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 481 093 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 299,001 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,41 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at