Handel in Zürich: SMI schlussendlich auf grünem Terrain

Am Freitag bewegte sich der SMI via SIX zum Handelsende 0,42 Prozent fester bei 13 502,88 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,589 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,364 Prozent höher bei 13 495,36 Punkten in den Freitagshandel, nach 13 446,43 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 446,91 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 538,31 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 3,07 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 22.04.2026, lag der SMI noch bei 13 067,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, einen Stand von 13 859,76 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, bei 12 269,95 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,93 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 053,51 Zählern.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Logitech (+ 6,23 Prozent auf 87,36 CHF), Sika (+ 3,01 Prozent auf 147,00 CHF), Givaudan (+ 2,34 Prozent auf 2 882,00 CHF), Holcim (+ 2,02 Prozent auf 73,84 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,92 Prozent auf 83,80 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Partners Group (-4,58 Prozent auf 858,80 CHF), Swiss Re (-1,40 Prozent auf 120,05 CHF), Zurich Insurance (-0,87 Prozent auf 567,60 CHF), Richemont (-0,57 Prozent auf 155,75 CHF) und Lonza (-0,20 Prozent auf 492,80 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3 788 246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 285,760 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Mit 5,66 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at